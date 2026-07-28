Detenido en Bélgica por intentar quemar la casa de su expareja y su hijo en Tossa de Mar (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre que presuntamente provocó un incendio en la vivienda en la que vivían su expareja y su hijo menor de edad en Tossa de Mar (Girona) el pasado 18 de julio fue detenido en Bélgica el pasado miércoles, donde ingresó en prisión provisional, según ha podido saber Europa Press.

Los Mossos d'Esquadra lograron localizar al sospechoso después de que realizara diversas llamadas "amenazando" a su expareja, por lo que se pusieron en contacto con la policía belga para efectuar la detención.

El juzgado de Blanes (Girona) que instruye la causa dictó una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para que sea trasladado a España y seguir así con la instrucción del caso.