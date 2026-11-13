Detenido en Castelló d'Empúries (Girona) con más de 200 kilos de hachís valorados en 413.570 euros

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 4 de noviembre en Castelló d'Empúries (Girona) a un hombre de 25 años por presunto delito contra la salud pública tras ser interceptado con más de 200 kilos de hachís en su vehículo, cuyo valor en el mercado ilícito sería de 413.570 euros, informan en un comunicado este viernes.

Los hechos sucedieron sobre las 16.00 horas cuando agentes de tráfico que hacían un control de tráfico en la AP-7, cuando detectaron a un conductor que circulaba sin el cinturón de seguridad.

El hombre ignoró las indicaciones de los agentes y huyó del sitio a gran velocidad y realizando conducción temeraria durante cerca de 23 kilómetros, hasta que pudieron detenerlo en la C-260, en el punto kilométrico 39, en el término municipal de Castelló d'Empúries.

Cuando los agentes registraron el vehículo encontraron cuatro cajas de cartón (tres de ellas en el maletero y el otro en el asiento trasero), con gran cantidad de placas de hachís.

Los investigadores se hicieron cargo de las gestiones y determinaron que el peso total de la droga intervenida en el vehículo era de 204 kilogramos, cuyo valor sería de 413.570 euros.

El detenido, con antecedentes, pasó el pasado 7 de noviembre a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Figueres.