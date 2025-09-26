Un detenido en Cervera (Lleida) por robo con violencia y lesiones

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Cervera (Lleida) a un hombre de 39 años como presunto autor de un robo con violencia y lesiones, informan en un comunicado este viernes.

Según la policía catalana, este jueves por la tarde intentó robar una botella de ginebra en un supermercado de la calle Guimerà, donde acabó enfrentándose al vigilante de seguridad del local, resultando heridos.

El detenido, con antecedentes, ha pasado a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cervera.