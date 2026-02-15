Detenido un conductor en Borrassà (Girona) por circular a 233 km/h en un tramo limitado a 90

El coche dtenido por circular a 233 km/h - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor en Borrassà (Girona) por circular a 233 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90 en la carretera N-260 en Navata (Girona).

La policía catalana ha informado vía X que el conductor está acusado de un delito por conducción temeraria y velocidad penal y que realizó adelantamientos de manera prohibida poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.

Finalmente fue detenido en la C-26 a la altura de Borrassà y el vehículo quedó inmovilizado.