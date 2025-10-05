Detenido uno de los conductores implicados en el accidente mortal de la L-313 en Oliola (Lleida)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo al conductor de uno de los vehículos implicados en el choque frontal en el punto quilométrico 26,8 de la carretera L-313 a la altura de Oliola (Lleida), donde el conductor de un turismo ha muerto y otras tres personas han resultado heridas, una grave y dos menos graves.

Los Mossos recibieron un aviso a las 1.19 horas de la madrugada de este domingo por un choque frontal con tres turismos implicados, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

En un apunte de X recogido por Europa Press, los Mossos han informado de la detención de uno de los conductores por homicidio por imprudencia grave, ya que conducía bajo los efectos del alcohol y drogas.

Las tres personas heridas han sido trasladadas al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

A causa del accidente, la carretera ha quedado cortada en los dos sentidos hasta las 4.53 horas, con cinco patrullas de Mossos d'Esquadra desplegadas, tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Servei d'Emergències Mèdiques.