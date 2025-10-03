Un detenido tras desmantelar una plantación de marihuana 'indoor' en Bellvei (Tarragona)

TARRAGONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles en Bellvei (Tarragona) a un hombre de 36 años tras desmantelar una plantación de marihuana 'indoor' en un domicilio con 548 plantas, valoradas en el mercado ilícito por más de 1.600.000 euros, informan en un comunicado este viernes.

Tras detectar durante meses diversas entradas y salidas del domicilio, los mossos realizaron la entrada y registro donde intervinieron las plantas, que crecían gracias a una instalación eléctrica fraudulenta, y también decomisaron un arma de fuego.

La investigación sigue abierta y al presunto autor se le atribuye un delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, daños, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal, y ha pasado a disposición judicial este viernes por la mañana.