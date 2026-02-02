Detenido en el distrito de Sant Martí (Barcelona) por estafar 23.000 euros con tarjetas bancarias

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado jueves a un joven de 18 años por presuntamente estafar 23.000 euros que extrajo de cajeros de forma fraudulenta con tarjetas bancarias, informan en un comunicado este lunes.

La policía catalana patrullaba cuando observó a un hombre con la cara tapada ante un cajero, y al darse cuenta de la presencia policial, intentó huir con un patinete eléctrico y posteriormente a pie, hasta que fue alcanzado.

Los agentes encontraron 23.190 euros fraccionados en billetes de 20 y 50 euros, una tarjeta bancaria a nombre de otra persona y un teléfono móvil de alta gama, y a escasos metros localizaron tres tarjetas más a nombre de la misma persona.