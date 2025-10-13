Un detenido y diversas denuncias por "insalubridad" en un dispositivo en 3 locales de Girona

GIRONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Girona llevaron a cabo el pasado viernes un dispositivo en tres locales del barrio gerundense de Taialà i Germans Sàbat, que se saldó con un detenido por presuntamente esconder 101 gramos de polen de hachís y se cursaron diversas denuncias por vender productos caducados y por "insalubridad".

La actuación, con una veintena de efectivos y guías caninos, tenía como objetivo hacer frente a las quejas vecinales y por hechos relacionados con delitos contra la salud pública por la venta de drogas, y se inspeccionaron dos pequeños supermercados y un salón de manicura, todos del mismo propietario, informa la policía catalana en un comunicado este lunes.

En uno de los supermercados se arrestó a un hombre de 42 años y también se tramitaron denuncias por tenencia de un arma prohibida, así como dos actas más por tenencia y comercio de cigarros electrónicos con nicotina y disponer de 250 cajas de tabaco y 20 productos derivados de estos dispositivos.