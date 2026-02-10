Detenido un enfermero de una residencia de Barcelona por robar 17.000 euros a una anciana fallecida

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 4 de febrero a un hombre de 38 años, enfermero de una residencia del distrito del Eixample de Barcelona, por un presunto delito de estafa a una anciana que falleció, después de que la policía catalana detectara movimientos fraudulentos por valor de 17.000 euros, según ha podido confirmar Europa Press.

Concretamente, detectaron dos movimientos sospechosos: 10.000 euros desde una cuenta y 7.000 desde otra diferente a una receptora a nombre del detenido, además de diversos intentos fallidos de Bizum.

Además, tenía pendiente una orden de detención por un quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia contra la mujer, por lo que ingresó en prisión tras prestar declaración ante el juez, indican fuentes conocedoras del caso.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', la mujer tenía 80 años y el análisis forense preliminar concluyó que el fallecimiento fue natural y no había indicios de violencia, cuyo resultado fue ratificado con el último informe de análisis tóxicos presentado este lunes que lo confirmaba.

El mismo diario apunta que se trataba de un complejo residencial de "lujo" y que la mujer, unos días antes de morir, alertó a una amiga suya de que el enfermero le había pedido dinero, y cinco días antes de su defunción, le solicitó un préstamo de 45.000 euros para abrir su propio restaurante.