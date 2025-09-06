Un detenido en Forallac (Girona) por conducir sin permiso y quintuplicar la tasa de alcohol

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Forallac (Girona) a un hombre de 42 años por presuntamente conducir con el permiso sin vigencia (por falta de puntos) y quintuplicar la tasa de alcohol permitida, informan este sábado en un comunicado.

La furgoneta que conducía impactó poco antes con varios vehículos estacionados en la avenida Irla de La Bisbal d'Empordà y el hombre huyó, pero le localizaron en la carretera GI-644 en Vulpellac (dentro de Forallac), donde intentó agredir los policías cuando le dijeron que debía hacer las pruebas de alcoholemia.

Le atribuyeron dos delitos contra la seguridad viaria y otro de atentado a los agentes y el hombre (con antecedentes) pasará a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de La Bisbal d'Empordà cuando sea requerido.