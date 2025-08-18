Detenido un fugitivo serbio acusado de tráfico de drogas en Lloret de Mar (Girona)

GIRONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un fugitivo serbio, sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención por un delito de tráfico de drogas, en Lloret de Mar (Girona).

El hombre fue trasladado a dependencias policiales en julio tras una identificación en la vía pública, en la cual los agentes determinaron que su documentación no ofrecía "garantías de autenticidad", informa la policía en un comunicado este lunes.

Tras ser identificado plenamente, fue detenido al confirmarse que llevaba 7 años residiendo de forma ilegal en España utilizando documentación falsificada, razón por la que pasó a disposición judicial y finalmente quedó en libertad.

Al no estar totalmente identificado, la unidad de verificación de documentos informó a la policía científica, que a través de programas de verificación facial logró comprobar que el hombre que había sido detenido era un ciudadano serbio buscado por la justicia de su país.

Seguidamente, se puso en marcha un dispositivo policial para detenerlo de nuevo y una vez en manos de la policía, se puso a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.