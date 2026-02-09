Detenido un funcionario de Quatre Camins (Barcelona) por introducir droga en la cárcel

Archivo - Fachada del Centro Penitenciario de Quatre Camins, a 12 de noviembre de 2025, en Roca del Vallès, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo a un funcionario de prisiones del Centre Penitenciari Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), según han informado fuentes de la Conselleria de Justicia a Europa Press.
Según ha avanzado 'El Caso', el funcionario ha sido detenido por un delito contra la salud pública por presuntamente intentar introducir droga en el interior del centro penitenciario.
En abril del año pasado, los Mossos detuvieron a otro funcionario en la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), por un delito contra la salud pública por presuntamente introducir drogas y móviles en el centro penitenciario y, un mes más tarde, arrestaron a un mediador intercultural de la misma cárcel cuando accedía a su puesto de trabajo portando hachís, cocaína y marihuana.