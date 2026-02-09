Detenido en Girona un fugitivo condenado por tráfico de drogas en Italia - POLICÍA NACIONAL

GIRONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado 29 de enero a un fugitivo buscado por las autoridades de Italia y condenado por tráfico de drogas, que se encontraba a la espera de cumplir condena en dicho país, informan en un comunicado este lunes.

La detención se produjo en la Oficina de tramitación de documentación de Policía Nacional de Girona cuando el detenido, que pretendía realizar trámites de cambio de nombre en su documentación, le pesaba una orden búsqueda, detención y extradición proveniente de las autoridades judiciales de Italia.

El individuo fue detenido en Italia por delitos contra la salud pública, pero después que se dictara sentencia firme, huyó y se ocultó en Girona en el año 2021 y, tras su detención, la Audiencia Nacional decretó el mismo 29 de enero su ingreso en prisión para posteriormente ser extraditado a Italia donde deberá cumplir condena.