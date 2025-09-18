Detenido en Girona el líder de un clan de la 'Camorra' fugado de la justicia italiana

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Girona al líder del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta vinculado al grupo mafioso 'Camorra', fugado de la justicia italiana y con una condena de más de 30 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas a gran escala y pertenencia a organización criminal.

El detenido, a quien le constaban tres órdenes europeas de detención y entrega, huyó de la justicia el 6 de agosto de 2024 y, en febrero de este año, el cuerpo tuvo conocimiento que podía estar en España, informan en un comunicado este jueves.

El prófugo evitaba ser detectado usando diferentes medidas de seguridad como dispositivos móviles con líneas telefónicas de Lituania y Reino Unido, documentación falsa para él y su pareja, y el alquiler de viviendas vacacionales en distintas zonas de Barcelona y Girona donde solo pasaba unos días para "inmediatamente" después cambiar de lugar de residencia.

Durante la investigación se confirmó que, presuntamente, el líder del clan "había dispuesto una red de contactos desplegados en Barcelona", donde familiares y amigos se encargaban de mantener la logística de transporte y distribución tanto de la droga como de vehículos y domicilios, motivo por el que tuvieron que desplegarse múltiples dispositivos de vigilancia y seguimiento centrados en el entorno cercano del fugitivo.

Tras ocho meses de pesquisas, se centró la investigación en una de las posibles viviendas donde se encontraba oculto en una tranquila zona residencial de la provincia de Girona y los agentes le detuvieron cuando salía del domicilio en coche junto a dos personas más.