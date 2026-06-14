Detenido un hombre de 22 años en l'Hospitalet de Llobregat por cuatro robos con violencia

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Multirreincidentes (KANPAI) detuvieron el pasado 29 de mayo en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a un hombre de 22 años por dos robos con violencia consumados, dos en grado de tentativa y tres delitos leves de lesiones, informa un comunicado del cuerpo policial este domingo.

La investigación policial se inició tras detectar un incremento de asaltos con un mismo patrón de actuación en las calles del barrio de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat.

El hombre utilizaba un patinete eléctrico para circular por la acera, aproximarse por la espalda a las víctimas y arrancarles de un tirón las cadenas que llevaban en el cuello.

Los agentes constataron que el detenido seleccionaba principalmente a mujeres de edad avanzada, llegando a causar lesiones leves a tres de las víctimas durante los tirones para sustraer las joyas.

Los Mossos d'Esquadra consideraban al arrestado un objetivo prioritario por su alta actividad delictiva en la zona, y tras su localización el sospechoso pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia.