Detenido un hombre de 23 años en Olot (Girona) por presunta agresión sexual a una menor

GIRONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un hombre de 23 años como presunto autor de una agresión sexual a una menor la madrugada del 6 de septiembre en Olot (Girona), informan en un comunicado.

La agresión se produjo cerca de la 1.00 fuera de la zona de ocio y conciertos que se celebraban este pasado fin de semana por las Festes del Tura, y le han detenido este martes a las 3 de la madrugada.

El personal del equipo directivo y educativo del Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) donde reside la adolescente ha ofrecido acompañamiento, y el caso se ha derivado a un servicio Barnahus para ofrecer el apoyo especializado de los profesionales que le acompañarán durante todo el proceso de denuncia.

La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) de la Generalitat ha contactado con el CRAE para ofrecer apoyo y recopilar la información sobre el caso, y la Generalitat prevé presentarse como acusación particular cuando se inicie el proceso judicial.

La investigación sigue abierta y el detenido pasará a disposición judicial las próximas horas, una vez haya terminado la instrucción de los hechos en el juzgado en funciones de guardia de Olot.