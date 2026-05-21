Detenido un hombre en Corbera (Barcelona) buscado por la justicia de Francia por tráfico de drogas

Droga que los agentes decomisaron en su domicilio - POLICÍA NACIONAL

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas que operaba desde su domicilio particular en la localidad de Corbera de Llobregat (Barcelona) y a quien le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en vigor dictada por las autoridades judiciales de Francia.

El Grupo I de Policía Judicial de la Comisaría de Cornellá inició la investigación el pasado mes de noviembre de 2023 junto con Policía Judicial de Sant Adrià de Besòs, que tenía informaciones anónimas de que en una vivienda la localidad de Corbera se estaba cometiendo un presunto delito de tráfico de drogas, informa la Policía Nacional en un comunicado este jueves.

Tras corroborar las informaciones recibidas, las Comisaría Locales de Policía Nacional de Cornellá de Llobregat y Sant Adrià de Besòs diseñaron un dispositivo de vigilancia coordinado en torno al domicilio que se estaba investigando.

Durante el transcurso de la investigación se pudo observar en múltiples ocasiones, como varios vehículos con placas de matrícula francesa principalmente y otros vehículos españoles estacionaban en la puerta del domicilio del detenido para introducir mochilas o maletas en el inmueble.

SE PRECIPITÓ LA DETENCIÓN

Los policías tuvieron conocimiento de una OEDE en vigor contra el investigado dictada por la autoridad judicial francesa por pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, por lo que se aceleró el operativo policial y se procedió a su detención en la calle mientras circulaba en un vehículo.

Las policías locales de Corbera y Cervelló participaron activamente en la interceptación del vehículo que trasladaba al investigado y durante el registro se encontró entre sus pertenencias 20 gramos de hachís, 760 euros en efectivo y cuatro teléfonos móviles.

Ya con el detenido en dependencias policiales, el juzgado autorizó la entrada y registro en el domicilio investigado, en el que se decomisaron un total de 4,915 kilogramos de hachís, se intervinieron cinco teléfonos móviles y 1.490 euros.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó del ingreso en prisión provisional a la espera de materializar su extradición a las autoridades judiciales francesas.