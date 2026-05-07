Detenido un hombre en el Fòrum de Barcelona tras reconocerle la víctima por violación hace 2 meses

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) - Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de violación después de que la víctima lo reconociera en la zona del Fòrum de Barcelona dos meses después de los hechos, según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Caso'.

La detención se produjo la noche del sábado al domingo en el recinto del Fòrum, donde se celebraba la Feria de Abril de Barcelona, cuando reconoció a su presunto agresor.

Tras llamar a los Mossos, una patrulla se personó y detuvo al hombre acusado de agresión sexual.