Detenido un hombre en Lleida por un robo con fuerza en una casa

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sabado a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un domicilio, despues de que entrara a robar en una casa del barrio de la Bordeta de Lleida a las 3 de la mañana, informa la policía catalana en un comunicado.

Testigos avisaron al 112 después de ver a un hombre vestido con ropa oscura y guantes, mirando en el interior de los vehículos estacionados de la calle Antoni Solé y, potseriormente, saltando la valla perimetral de una casa.

Al lugar de los hechos llegó una patrulla no uniformada, que localizó a una persona que coincidía con la descripción del ladrón y que, al cachearle, vieron que llevaba una cadena plateada, un reloj, dos móviles, un dólar americano y dinero en efectivo.

Los propietarios de la casa en la que había entrado el hombre, que no se habían dado cuenta de los hechos, reconocieron como suyos los objetos sustraídos.

Ante las evidencias los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en domicilio, el cual ya fue arrestado en 2015 y 2018 por robos en domicilios de Lleida.

El detenido pasó el domingo a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia.