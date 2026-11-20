Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un hombre que presuntamente mató a su madre este lunes en Llívia (Girona), según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras.

Se trata del hijo mayor de la mujer que fue hallada sin vida en un domicilio de la localidad gerundense, donde los Mossos d'Esquadra y el SEM acudieron tras recibir el aviso sobre las 13.00.

En el interior localizaron a la mujer con signos de violencia y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) asumió el caso, que está bajo el secreto de las actuaciones.