Detenido el hombre que presuntamente violó a su hija en Lleida por romper la orden de alejamiento

LLEIDA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al hombre de 40 años, arrestado este domingo por presuntamente violar a su hija de 21 en la calle y ante su otro hijo de 8, por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso al dejarle en libertad este lunes.

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y confirman fuentes policiales a Europa Press, el sospechoso ha roto esta medida este martes a las 11.00 horas, cuando un ciudadano ha llamado al 112 alertando de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informado esta mañana que, tras prestar declaración, el hombre no ingresó en prisión provisional porque ninguna de las acusaciones lo solicitó a la jueza.

Por otro lado, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirmó este lunes que la hija declaró que no era la primera vez que ocurría.

"Hemos dado instrucciones para que se haga un análisis puertas adentro de la situación de este núcleo familiar y ver exactamente por qué se ha llegado a este punto y de qué forma debemos actuar", indicó el alcalde en un comunicado de prensa.