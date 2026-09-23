Detenido un hombre por un presunto robo en un estanco de Verges (Girona) en julio

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 17 de septiembre en Figueres (Girona) a un hombre de 25 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un estanco de Verges (Girona) en el mes de julio, y de otro delito de robo y hurto de vehículo, ya que presuntamente huyó del lugar de los hechos en una furgoneta robada en Vilopriu (Girona).

Según han informado los Mossos en un comunicado este miércoles, el día 22 de julio, sobre las 4 de la mañana, se activó la alarma de este estanco y los agentes, al llegar al lugar, comprobaron que los autores habían entrado forzando la puerta de acceso, y que también habían forzado otras puertas en el interior del establecimiento.

Los agentes comprobaron que se había sustraído tabaco y dinero en efectivo, y a continuación habían huido con una furgoneta que una patrulla, poco después, interceptó en Sant Julià de Ramis (Girona), aunque los ocupantes huyeron hacia una zona boscosa al ver a los policías.

La furgoneta había sido robada con las llaves puestas dentro de una vivienda de Vilopriu el día 10 de junio.

El arrestado, con "numerosos" antecedentes, pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres el día 18 de septiembre, y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.