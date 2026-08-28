Detenido un hombre en Reus (Tarragona) por dos robos violentos a mujeres de edad avanzada

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TARRAGONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 27 años este lunes en Reus (Tarragona) como presunto autor de dos robos violentos de cadenas de oro a mujeres de edad avanzada, informan en un comunicado este viernes.

Uno de los hechos ocurrió la mañana del 10 de agosto en Reus, donde un hombre abordó a una mujer de edad avanzada y le arrancó la cadena que llevaba en el cuello, y el tirón le provocó lesiones leves.

La investigación permitió identificar al sospechoso y localizar las joyas, que habían sido vendidas pocas horas después en un establecimiento de compraventa de oro de la ciudad, y los agentes las recuperaron y las devolvieron a la propietaria.

También relacionaron al sospechoso con otro robo con violencia similar cometido el 8 de agosto, en el que la víctima también resultó herida levemente.

El hombre, con dos antecedentes, quedó detenido como autor de ambos robos con violencia e intimidación y dos delitos de lesiones leves, y pasó el martes a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.