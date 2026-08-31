Detenido un hombre por robar en un supermercado de Lleida exhibiendo una pistola

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo, 30 de agosto, a un hombre de 50 años que entró a robar a un supermercado exhibiendo una pistola para intimidar a los trabajadores, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los hechos se produjeron sobre las 00.20 horas del miércoles, cuando el hombre entró al establecimiento, ubicado en la calle Pallars de Lleida, y sustrajo el dinero de la caja registradora tras amenazar a los empleados con un arma.

A raíz de estos hechos se inició una investigación que culminó con la detención del sospechoso el domingo, al que se le atribuye un delito de robo con intimidación, y con la incautación del arma utilizada, una pistola que resultó ser de aire comprimido.