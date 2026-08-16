Detenido un hombre en Tarragona por robar propinas en diferentes locales

Archivo - Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo - MOSSOS D'ESQUADRA /TWITTER - Archivo

BARCELONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a un hombre de 39 años como presunto autor de cuatro robos de propinas en diferentes locales y un robo con violencia e intimidación, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado este domingo.

Los hechos investigados ocurrieron entre el 7 de julio y el 11 de agosto en distintos establecimientos de Tarragona y Cambrils (Tarragona), donde el sospechoso habría sustraído dinero en efectivo y objetos personales aprovechando la distracción de los trabajadores.

El 4 de agosto, el propietario de un comercio de la calle Falset fue agredido cuando trató de recuperar un recipiente de una entidad benéfica que contenía dinero, aunque el hombre consiguió huir después de sustraerle el teléfono móvil.

La investigación permitió identificar al sospechoso, que finalmente fue detenido este jueves sobre las 19.45 horas, mientras que la Unidad de Investigación le atribuyó el robo con violencia ocurrido en la calle Falset.

El detenido, que acumula una docena de antecedentes policiales, pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona este sábado.