Detenido un hombre tras trepar por una fachada para robar en un piso de Lleida

Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras trepar por la fachada de un edificio de la calle Daniel de Lleida y acceder al interior de una vivienda, donde fue sorprendido por los residentes, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

La persona que se encontró con el ladrón, que huyó descolgándose por la fachada sin llevarse nada, facilitó una descripción muy precisa, de forma que los Mossos pudieron localizarlo y detenerlo sobre las 11 de la mañana en la calle Boters.

En el momento de la detención portaba una pieza metálica que coincidía con los daños causados en la ventana y, tras un reconocimiento fotográfico en comisaría, la víctima señaló al sospechoso, que tiene antecedentes, como el autor de los hechos.