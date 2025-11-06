Detenido un hombre en El Vendrell (Tarragona) por presunto maltrato a su hijo de 7 meses

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 42 años en El Vendrell (Tarragona) por presuntamente maltratar a su hijo, un bebé de 7 meses, que está hospitalizado en la UCI de un hospital de Barcelona, según ha podido confirmar Europa Press.

Fuentes policiales han confirmado, por su parte, que el pasado viernes se practicó una detención por un presunto maltrato y lesiones menores.

Según avanzó 'RTV El Vendrell', los hechos sucedieron a mediados de octubre cuando el bebé se encontraba solo con su padre en el domicilio y cuando llegó la madre se lo encontró "aturdido", por lo que lo llevó al médico.

Los especialistas constataron que presentaba diversos hematomas craneales, algunos recientes y otros anteriores al día de los hechos, por lo que entró ingresado en la UCI y se activó el protocolo habitual por casos de maltrato.

Fuentes de la conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat explican a Europa Press que la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (Dgppia) está investigando el caso y, de momento, se ha hecho cargo de la custodia del menor.

Finalmente, el mismo medio local indica que el hombre quedó en libertad tras declarar ante el juez, y se le ha impuesto una orden de alejamiento de su hijo y su madre.