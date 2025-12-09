Detenido en Igualada (Barcelona) por el presunto robo y venta de 64 millones de datos personales

Archivo - Coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/ARCHIVO

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Igualada (Barcelona) a un joven de 19 años por su presunta participación en el robo y venta de unos 64.000.000 de datos personales privados, informan en un comunicado de este martes.

Accedió a nueve empresas diferentes donde obtuvo millones de datos personales privados que, posteriormente, vendía a través de la web, y la investigación comenzó en junio cuando los agentes tuvieron conocimiento de la sustracción de datos personales en diferentes empresas.

Los datos privados consisten en números de DNI, nombres y apellidos, domicilios, teléfonos, dirección de correo electrónico y códigos IBAN; y una vez obtenidos, el detenido procedía a la venta de la información a través de diversos foros de hackers a través de seis cuentas distintas y hasta cinco seudónimos diferentes.

La pasada semana se llevó a cabo la entrada y registro en un inmueble Igualada, donde se realizó el arresto y se intervinieron varios equipos informáticos y billeteras almacenadas en dispositivos de hardware.

Además, se bloqueó una billetera de criptomonedas donde, presumiblemente, ingresaba las ganancias obtenidas por la venta.