Detenido 'in fraganti' por cuatro presuntos robos en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Archivo - Foto de archivo de unas esposas - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el martes al presunto autor de 4 robos con fuerza en establecimientos de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), al que pillaron 'in fraganti' cuando salía de un bar tras forzar la persiana y sustraer 89 euros de la caja registradora.

Según explica la policía catalana en un comunicado este jueves, los agentes han relacionado al hombre con tres robos más, producidos recientemente en la misma ciudad, entre ellos el de un móvil del que se había denunciado el robo esa misma mañana.

La investigación ha permitido relacionar al sospechoso, que ha pasado a disposición judicial este jueves, con otros hechos delictivos de este tipo, por lo que los Mossos le consideran responsable del aumento de robos con fuerza en Santa Coloma.