Detenido por introducir drogas y móviles con un dron en la cárcel Brians 1 (Barcelona)

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Masquefa (Barcelona) a un hombre de 32 años por presuntamente introducir drogas y teléfonos móviles a través de un dron en el interior del Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), informa en un comunicado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat este miércoles.

Los hechos empezaron a principios de septiembre cuando funcionarios de Brians 1 localizaron un paquete con hachís, cocaína y material electrónico en uno de los patios, cuya mercancía la depositó un dron, y tras su hallazgo, la Direcció d'Afers Penitenciaris de la Conselleria acreditó un total de seis drones no autorizados en el espacio aéreo restringido.

De hecho, gracias al sistema de detección de vuelos instalado en los centros Brians 1 y 2, se pudo detallar el tipo de aeronave, las rutas realizadas y la ubicación del piloto, por lo que los mossos hicieron un seguimiento y estudio de estos seis vuelos con un dispositivo concreto para tratar de detener al piloto.

Posteriormente, los días 19 y 20 detectaron dos nuevos vuelos del mismo dron en la zona de seguridad de Brians 1, y en esta ocasión, la Unidad Central de Apoyo Aéreo de los mossos grabaron con su dron policial cómo un hombre llegaba al punto de despegue, preparaba el dispositivo, lo hacía volar y luego lo recogía y se iba del lugar hasta su domicilio.

En este sentido, en vuelo del día 20 los funcionarios encontraron otro paquete con material electrónico, hachís y cocaína en uno de los patios.

Finalmente, este lunes los investigadores realizaron un dispositivo, lo localizaron y detuvieron a la persona investigada, que ha pasado esta mañana a disposición judicial.