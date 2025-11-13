Detenido un joven que trepó por la fachada de un edificio de Tarragona para robar en 3 pisos

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Unidad de Investigación de Mossos d'Esquadra de la comisaría de Tarragona detuvieron este miércoles a un joven de 18 años como presunto autor de 3 delitos de robo con fuerza en el interior de domicilio tras trepar por la tubería del gas de un edificio de Tarragona para robar en el interior de los pisos, ha informado la policía en un comunicado este jueves.

Los hechos se remontan a la madrugada del 28 de octubre, cuando el joven trepó, entre las 2.00 y las 7.00 horas, por la tubería del gas hasta llegar al sexto piso de un edificio de la calle Eivissa de Tarragona e intentó entrar en 3 domicilios.

En uno no lo consiguió, en otro tuvo que huir tras ser sorprendido por el propietario, mientras que en el tercero sustrajo un teléfono móvil, joyas, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

En los 3 casos el sospechoso accedió a través de puertas o ventanas que daban a un balcón que estaban abiertas en ese momento o que forzó.

A raíz de estos hechos, que generaron inquietud en el vecindario, los Mossos iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor, que finalmente fue detenido a las 12.25 horas del miércoles en la plaza de la Font de Tarragona y que pasará en las próximas horas a disposición judicial.