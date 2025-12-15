Detenido un ladrón por robar en un piso y en el interior de un vehículo en Cunit (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra, junto con la Policía Local de Cunit (Tarragona), han detenido la madrugada de este lunes a un hombre de 27 años por presuntamente robar dentro de un piso y de un vehículo, informan en un comunicado.

Los hechos han sucedido a las 02.35 horas cuando recibieron el aviso de una alarma activada, y tras ver que la puerta principal estaba forzada, los mossos encontraron al sospechoso a unos 150 metros intentando abrir la puerta de un vehículo.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia confirmaron que se trataba de la misma persona, por lo que está previsto que el detenido, con cuatro antecedentes por delitos patrimoniales, pase a disposición judicial en las próximas horas.