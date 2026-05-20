Detenido en Les Borges Blanques (Lleida) por robar corderos de una granja de Huesca

Corderos devueltos a su propietario - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes a un hombre de 45 años por presuntamente robar 28 corderos de una granja de Ontinyena (Huesca), que transportaba en una furgoneta que también robó de dicha explotación ganadera, informan en un comunicado este miércoles.

Sobre las 04.00 horas los agentes vieron a un vehículo conducir de forma errática por la N-240 y al detenerlo pudieron rastrear la procedencia de los animales y del vehículo.

Tras comprobarlo, el hombre quedó detenido y también fue denunciado penalmente por conducir sin puntos de carné, los corderos fueron devueltos a su propietario y el arrestado pasó a disposición judicial este martes; la investigación sigue abierta para esclarecer si puede estar implicado en otros robos similares.