Detenido en L'Hospitalet (Barcelona) por enviar al extranjero droga en paquetes de mensajería

Elementos intervenidos en la detención y en el domicilio del individuo - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 12 de febrero a un hombre de 28 años en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por enviar al extranjero droga oculta en paquetes de mensajería, según han informado este lunes en un comunicado.

La investigación empezó en agosto de 2025 como parte de un dispositivo por la prevención de delitos contra la salud pública en Esplugues de Llobregat (Barcelona), que permitió identificar a tres individuos presuntamente relacionados con el tráfico de drogas.

En el desarrollo de la investigación, los agentes intervinieron un total de 4,3 kilos de Ketamina, identificando y deteniendo a dos de los tres sospechosos, quienes presuntamente se dedicaban a enviar a nivel internacional sustancias ilegales con paquetes que simulaban otros objetos.

Más adelante, los agentes identificaron al tercer individuo, al que detuvieron el pasado 12 de febrero cuando iba hacia el Aeropuerto de Barcelona y le intervinieron diversas drogas, entre ellas Ketamina y MDMA, 450 euros y 142.000 pesos colombianos en efectivo.

Ante estos hechos, ese mismo día, los Mossos d'Esquadra entraron en su domicilio, donde localizaron, aproximadamente, 200 gramos de Ketamina, MDMA, éxtasis y otras sustancias pendientes de análisis, así como colorante rosa presuntamente destinado a la elaboración de tusi.