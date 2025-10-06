Detenido en Lleida por presuntamente violar a su hija de 20 años en la calle ante su otro hijo de 8

LLEIDA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Lleida detuvo la madrugada del domingo a un hombre de 40 años por presuntamente violar a su hija de 20 en la calle ante su otro hijo de 8.

Según ha avanzado el 'Segre' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron cerca de las 03.00 horas en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer.

Al identificarlos, comprobaron que eran padre e hija, y esta última explicó que la estaba forzando y por ello los agentes detuvieron al hombre y la joven fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para someterse a una revisión médica.

La policía local de la localidad comunicó el caso a los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación.

De hecho, el objetivo es determinar si el hombre podría haber abusado de su hija en otras ocasiones, indica el mismo diario.