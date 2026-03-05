Detenido en Llorenç del Penedès (Tarragona) tras robar una bicicleta valorada en 4.000 euros

Bicicleta valorada en 4.000 euros - MOSSOS

TARRAGONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Llorenç del Penedès (Tarragona) a un hombre de 31 años por presuntamente robar una bicicleta valorada en 4.000 euros, que los agentes recuperaron posteriormente, informan en un comunicado este jueves.

Los agentes de paisano tuvieron conocimiento que dos hombres quedaron en la localidad para cerrar la venta de esta bicicleta de montaña por 1.275 euros, y antes del encuentro, la parte compradora alertó a los mossos que podía tratarse del mismo vehículo que le robaron el pasado 27 de febrero.

Por ello, uno de los agentes acudió al encuentro con el vendedor haciéndose pasar por el comprador, con previos mensajes en la aplicación móvil para tratar sobre las características y el precio, y al pedirle una factura, el ladrón argumentó que no disponía porque se la compró a un amigo suyo unos tres meses atrás.

El agente se acabó identificando como policía y los mossos constataron que la bicicleta era la robada.

Finalmente, pasó a disposición judicial este miércoles en El Vendrell (Tarragona).