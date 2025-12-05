Detenido en Maçanet de la Selva (Girona) tras una orden de Interpol por fraude de Marruecos - GUARDIA CIVIL

GIRONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado 26 de noviembre en Maçanet de la Selva (Girona) a un hombre de 38 años sobre el que constaba una orden internacional de búsqueda y detención emitida por Interpol acusado de un fraude de 748.000 euros en Marruecos a través de estafas a varios residentes del país.

La orden internacional incluía una solicitud de extradición emitida a inicios del año 2024 por Marruecos y tras detectarse la presencia de esta persona en España, se preparó un "minucioso" operativo policial, lográndose su detención con la colaboración de efectivos de la Policía Local del municipio gerundense, informan en un comunicado este viernes.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Girona, encargada de la investigación, ha instruido las correspondientes diligencias policiales, que junto con el detenido fueron entregadas en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid de la Audiencia Nacional.