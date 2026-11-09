Detenido un médico de un centro privado de Girona por presuntos tocamientos a una paciente

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un médico de 58 años de una clínica privada de Girona que presuntamente realizó tocamientos a una paciente, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press este lunes y ha avanzado el 'Diari de Girona'.

La detención se produjo tras recibir la denuncia los Mossos, si bien constaban otras dos previas (una este año y otra en 2024) por hechos similares.

Se le acusa de un presunto delito de agresión sexual sin penetración.