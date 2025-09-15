Detenido un médico de un hospital de Salt (Girona) por presunta agresión sexual a una mujer de 35

Salut afirma que suspendido cautelarmente de forma "inmediata" al conocerse los hechos

GIRONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 11 de septiembre a un médico de 66 años del Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) por presuntamente haber agredido sexualmente a una de sus pacientes de 35 años, según han explicado fuentes policiales a Europa Press.

Según avanza 'El Punt Avui', la familia acompañó a la mujer al hospital porque tenía visita con el médico, y no supieron nada de ella hasta el día siguiente, cuando los mossos la encontraron en Blanes (Girona).

Al día siguiente los mossos encontraron a la mujer --que se encuentra en situación de vulnerabilidad-- en una calle del municipio y la trasladaron al mismo centro hospitalario, donde explicó que se despertó desnuda en la cama de una casa desconocida y que el arrestado la trasladó ahí para agredirla sexualmente.

El hombre tiene antecedentes y fue condenado en 2010 por falsedad documental y obstrucción a la justicia, según el mismo medio, y se espera que pase a disposición judicial próximamente.

EXPEDIENTE

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat informan que el médico fue suspendido cautelarmente de forma "inmediata" al conocer los hechos.

Además, se le ha abierto un expediente informativo sin perjuicio de otras medidas o actuaciones que se puedan corresponder, y el centro hospitalario se ha puesto a disposición de la paciente y su familia.