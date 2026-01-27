Detenido un menor en el Aeropuerto de Barcelona por la muerte de un hombre en julio de 2025

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de 16 años en el Aeropuerto de Barcelona como presunto autor de la muerte violenta de un hombre en Castelledefels (Barcelona) en julio de 2025, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Crónica Global', el menor, sobre el que pesaba una orden europea de detención, regresó el lunes a Catalunya y se entregó a los Mossos, que lo han puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Los hechos se remontan a la madrugada del 18 de julio de 2025, cuando un hombre sufrió una agresión con un arma blanca en un autobús nocturno de Castelldefels.

Pese a los esfuerzos de los sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron al herido y lo trasladaron a un centro hospitalario, la víctima murió horas más tarde.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Sur se hizo cargo de la investigación e identificó al menor como presunto autor de los hechos, que había salido de España y sobre el que se dictó una orden de detención.