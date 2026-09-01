Detenido un menor en Balaguer (Lleida) presuntamente relacionado con la muerte violenta de un hombre

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) detuvieron este lunes a un menor de edad por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Balaguer (Lleida), informan en un comunicado.

Sobre las 23 horas del miércoles 26 de agosto se produjo un accidente de tráfico en el núcleo urbano y en el interior del vehículo accidentado se localizó el cuerpo sin vida de un hombre.

Tras las gestiones de investigación se detectó que el hombre presentaba posibles signos de violencia criminal previos al accidente, por lo que la DIC asumió el caso para esclarecer las causas y el detenido ha pasado a disposición de Fiscalía de Menores.