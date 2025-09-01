Un detenido en Mollerussa (Lleida) tras localizarse en un coche una veintena de dosis de 'tusi'

Las dosis de 'tusi' halladas en un vehículo en el marco de un control instalado en la LV-2001 en Mollerussa (Lleida) - MOSSOS

LLEIDA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Mollerussa (Lleida) a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizarse en el coche en el que viajaba una veintena de dosis de 'tusi', una droga también conocida como cocaína rosa, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.30 horas del sábado en un control preventivo en la LV-2001 en el término municipal de Mollerussa, cuando los agentes pararon un vehículo con 3 ocupantes y localizaron una pieza de hachís y 3 bolsitas de 'tusi'.

Al realizar un registro más exhaustivo localizaron 20 dosis más de esta sustancia, una droga sintética de color rosa que mezcla diversas sustancias psicoactivas y que está catalogada como "extremadamente peligrosa", por lo que se procedió a la detención del propietario de la misma.

El detenido, que cuenta con antecedentes, ha pasado este lunes a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida.

Durante este fin de semana, en el marco de varios dispositivos policiales preventivos efectuados entre los Mossos y la Policía Local de Mullerussa, se han levantado un total de 44 actas por tenencia y consumo de drogas.