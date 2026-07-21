Detenido un monitor de un casal de Tortosa (Tarragona) por 2 presuntas agresiones sexuales a menores

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAG0NA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a mediodía a un monitor de 23 años del casal deportivo Win Tortosa (Tarragona) por presuntamente cometer dos agresiones sexuales a menores de edad, según confirman fuentes policiales a Europa Press.

La detención se ha producido sobre las 13.15 horas tras recibir el aviso de dos agresiones sexuales, una consumada y otra en grado de tentativa.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

EL AYUNTAMIENTO ACTIVA EL PROTOCOLO

Por otro lado, Tortosasport ha activado el protocol de prevención de abusos sexuales y otros maltratos en la educación en el ocio y han puesto los hechos en conocimiento de los Mossos y de la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència (DGPPIA).

En un comunicado el Ayuntamiento asegura que realizará todo el acompañamiento y apoyo que sea necesario a la familia denunciante y al resto de familias usuarias del casal deportivo Win Tortosa, para velar así por el bienestar emocional de los infantes y del resto de monitores.