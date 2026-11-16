Detenido un multirreincidente en Granollers (Barcelona) por presunto robo de cable en Rodalies

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado viernes a un hombre de 45 años y multirreincidente en Granollers (Barcelona) como presunto autor de un delito de hurto de cableado ferroviario después que dos vigilantes de seguridad le pillaran 'in fraganti' y le retuvieran hasta la llegada de los Mossos.

Los vigilantes, que realizaban labores de vigilancia en torno a las vías, habían visto a un individuo que transportaba cable en la espalda, y cuando intentaron identificarlo el hombre abandonó el material y huyó corriendo, informa la policía catalana en un comunicado este lunes.

Mientras huía, arrojó unas tenazas rojas que presuntamente había utilizado para cortar el cable, y finalmente, los vigilantes pudieron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de los Mossos.

Los agentes recuperaron aproximadamente 30 metros de cable sustraído, y según las primeras comprobaciones, el robo no causó incidencias en la circulación ferroviaria debido a que el tramo afectado correspondía a una infraestructura fuera de servicio.

Las comprobaciones policiales permitieron también constatar que el detenido acumulaba múltiples antecedentes relacionados con el robo de metal en infraestructuras ferroviarias y que tenía vigente una medida cautelar de no acercamiento a instalaciones ferroviarias de Granollers.

El hombre pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Granollers el pasado 14 de noviembre.