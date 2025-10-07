Detenido un multirreincidente con más de 70 detenciones por robar una bici eléctrica en Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 4 de octubre a un hombre de 38 años --con más de 70 detenciones previas-- en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) por presuntamente haber robado una bicicleta eléctrica horas antes en Barcelona, informan en un comunicado este martes.

Cerca de las 05.00 horas una patrulla detectó a un hombre que circulaba con una bicicleta eléctrica y huyó al detectar la presencia de los agentes, y posteriormente fue detenido por un presunto delito de resistencia y desobediencia, así como por apropiación indebida al no poder acreditar que la bicicleta era suya.

De hecho, los agentes indagaron y, gracias a un adhesivo en la bicicleta, contactaron con su propietario, que alegó que se la habían robado dentro de su vehículo en la calle Provençals de la capital catalana, por lo que el detenido pasó a disposición judicial este domingo.