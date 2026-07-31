Detenido el preso de Quatre Camins (Barcelona) que se fugó en una salida programada el 22 de julio

Archivo - Fachada del Centro Penitenciario de Quatre Camins, a 12 de noviembre de 2025, en Roca del Vallès, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido al interno del centro penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), que no regresó a la prisión el 22 de julio tras una salida programada.
El arresto se produjo la tarde de este jueves en Portbou (Girona), en la frontera con Francia, e ingresó en el centro penitenciario de Puig de les Basses (Girona), informa este viernes en un comunicado la Conselleria de Justicia de la Generalitat.
El hombre cumplía una condena de 10 años, 3 meses y 1 día de prisión por un delito de homicidio.