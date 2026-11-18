Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo a un hombre de 57 años ha sido acusado de un delito continuado de estafa y un delito de falsedad documental por la presunta estafa de 239.000 euros bajo la falsa promesa de la construcción de una casa en L'Ampolla (Tarragona).

La investigación se inició a finales de la semana pasada a raíz de la denuncia de un matrimonio con el que el detenido, en 2024, actuó de intermediario en la compra de una finca y gestión de los trámites necesarios para poder construir una casa para la pareja (residente entonces en el extranjero), informa el cuerpo en un comunicado este miércoles.

El acusado les fue reclamando diversas cantidades de dinero con distintos pretextos, como reservas de terrenos, trabajos de arquitectura y topografía, proyectos de construcción, instalaciones, memorias agrarias y otros trámites vinculados a la finca, cuya cifra ascendió hasta los 239.057 euros entre 2024 y 2026.

Las víctimas empezaron a sospechar cuando se dirigieron al ayuntamiento del municipio para abonar el impuesto sobre bienes inmuebles y supieron que no constaba ninguna licencia de obras para la parcela.

Según varios indicios recogidos por los Mossos, el investigado (que pasó a disposición judicial este lunes) utilizó su aparente condición de intermediario inmobiliario y gestor de trámites administrativos para generar confianza en las víctimas y conseguir que le realizaran numerosos pagos por actuaciones y servicios que presuntamente no se llevaron a cabo o no estaban debidamente acreditados.