Detenido el presunto autor de una agresión a un menor en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles al presunto autor de la agresión a un menor en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) el pasado 3 de abril, segun informan en un comunicado.

Los hechos, que se registraron en video y se difundieron a través de las redes sociales, se produjeron sobre las 20.00 horas y los implicados ya se conocían previamente.

Además, la policía catalana indica existían conflictos anteriores entre ellos, y añade que la detención se ha practicado en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).