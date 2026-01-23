Detenido el presunto autor de la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet (Barcelona) el jueves

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes por la tarde en Barcelona a un hombre de 22 años como presunto autor de la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) este jueves sobre las 19 horas, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.

La detención se ha producido en la capital catalana después de que el hombre apuñalara a la mujer en local de L'Hospitalet, y la policía catalana ya conocía sus movimientos.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana asumió la investigación, que sigue en marcha y bajo el secreto de las actuaciones a la espera de acabar de esclarecer los hechos.