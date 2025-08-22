Detenido el presunto autor de 2 robos en establecimientos de Amposta (Tarragona)

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de 2 robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales de Amposta (Tarragona), informa el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

El primero de los hechos sucedió el 16 de agosto, cuando el ahora detenido presuntamente accedió al interior de un estanco y amenazó a la trabajadora para que le entregase 740 euros en metálico.

El segundo hecho se produjo el 20 de agosto, cuando entró en un comercio de la localidad exhibiendo un arma blanca y exigió todo el dinero de la caja registradora, llevándose finalmente varios billetes de 10 y 20 euros y monedas.

La investigación de los Mossos concluyó que el autor de ambos robos había sido el mismo, entre otras cosas porque utilizó la misma ropa en sendos episodios.

El sospechoso, que acumula numerosos antecedentes policiales, fue localizado y detenido el 21 de agosto y este viernes ha pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Amposta.